Syrie : le magnat Rami Makhlouf accuse le régime de Damas de nouvelles intimidations

Après une première vidéo publiée le 3 mai, Rami Makhlouf, richissime cousin du président Bachar al-Assad, a de nouveau pris la parole dans une vidéo diffusée sur Facebook, le 17 mai 2020. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Magnat syrien et cousin du président Bachar al-Assad, Rami Makhlouf a de nouveau pris la parole, dimanche, dans une vidéo publiée sur Facebook et dans laquelle il accuse les autorités de menacer de l'arrêter et de fermer son entreprise de télécommunications.