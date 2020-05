Covid-19 : la France passe sous la barre des 2 000 patients en réanimation

Au cours des dernières 24 heures, le Covid-19 a fait 131 morts de plus en France, mais le nombre des malades en réanimation poursuit sa baisse. Il est repassé sous la barre des 2 000 pour la première fois depuis le 22 mars, selon le bilan quotidien, annoncé lundi par la Direction générale de la santé.

Publicité Lire la suite

C’est une première depuis le 22 mars. Le nombre de patients en réanimation dû au coronavirus en France est passé sous la barre des 2 000 cas, a annoncé la Direction générale de la santé, lundi 18 mai, lors de son bilan quotidien. Au cours des dernières 24 heures, l’épidémie de Covid-19 a toutefois fait 131 morts de plus.

Au total, 28 239 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés depuis le 1er mars et, si 19 015 personnes sont toujours hospitalisées, le nombre de cas graves en réanimation s'établit à 1 998, soit 89 de moins en 24 heures. Ce chiffre, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, est en baisse depuis le 9 avril, après avoir atteint un pic de 7 148.

#Coronavirus | Point de situation du lundi 18 mai 2020

◾28 239 décès liés au #COVID19

◾ 61 213 personnes sont rentrées à domicile

◾19 015 personnes hospitalisées

◾ 1 998 patients graves en réanimation



🗞 Lire le communiqué : https://t.co/Mg7mBUO1W9 pic.twitter.com/IAeEwMQaYn — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 18, 2020

Le nombre de cas de contaminations confirmées au SARS-CoV-2 est passé de 142 411 à 142 903, soit 492 cas de plus que la veille.

Dans le détail, 17 589 décès ont été constatés dans des hôpitaux (soit 123 de plus par rapport à dimanche 17 mai) et 10 650 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (huit décès supplémentaires).

Au total, 19 015 personnes sont hospitalisées, contre 19 361 dimanche (- 346).

Depuis le début de l'épidémie, 98 853 personnes au total ont été hospitalisées, dont près de 17 500 sont passées par des services de réanimation, et 61 728 personnes sont rentrées à domicile.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne