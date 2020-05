Cyclisme: Uran vise le Tour de France et les Mondiaux

Publicité Lire la suite

Medellín (Colombie) (AFP)

Le Colombien Rigoberto Uran, dauphin de Chris Froome sur le Tour de France 2017, se concentre, dans cette saison bouleversée par le coronavirus, sur la Grande Boucle, reportée de deux mois (29 août-20 septembre), et les Mondiaux supposés se disputer dans la foulée en Suisse, a-t-il confié à l'AFP lundi.

"C'est un peu incertain à cause de tout ce qui se passe, mais disons que le plus important est la première partie (de la saison, ndlr), qui serait le Tour et les Mondiaux", a indiqué le coureur de la formation EF lors d'un entretien avec l'AFP et un autre média.

"C'est un calendrier très court, trois mois de courses complets, l'équipe doit analyser et choisir les meilleurs coureurs, mais je participerai à nouveau au Tour de France cette année (...) puis au Championnat du monde", a assuré le coureur de 33 ans, deux fois deuxième du Giro (2013 et 2014), sans s'avancer sur la suite de son programme.

"Avec un peu de crainte" car le nouveau coronavirus "n'est toujours pas sous contrôle", le Colombien, victime d'une grave chute sur la Vuelta 2019 en août dernier, juge le délai d'ici le Tour de France "parfait" pour se préparer.

"Si nous pouvons nous entraîner sur la route, nous aurons tout le temps nécessaire (...), insiste le vice-champion olympique 2012. Il reste quatre mois avant le Tour, ce qui est un délai parfait pour arriver en bonne condition."

Uran, contraint à l'abandon lors de la 6e étape du Tour d'Espagne 2019 après de multiples fractures (clavicule, omoplate, côtes) et un poumon perforé, a pu participer comme beaucoup de coureurs a des courses virtuelles sur home trainer pendant la durée du confinement en Colombie où les activités sportives individuelles sont à nouveau autorisées depuis une semaine.

"Ce n'est pas la même chose que sur la route, parce que sur la route on peut faire beaucoup d'endurance, six ou sept heures. Sur simulateur, il est très difficile de faire plus de trois ou quatre heures. Disons donc qu'on perd soudain un peu de caisse", juge le Colombien, très à l'aise dans l'exercice du contre-la-montre.

