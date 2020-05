En direct : Emmanuel Macron et Angela Merkel annoncent leur plan pour relancer l'économie de l'UE

Angela Merkel et Emmanuel Macron, le 9 décembre 2019, au palais de l'Élysée à Paris.

Le président français et la chancelière allemande présentent, lundi, à partir de 17 h, leur initiative commune pour relancer l'économie européenne, ébranlée par la crise du Covid-19. À suivre en direct sur France 24.

Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont donné rendez-vous, lundi 18 mai, pour présenter une "initiative franco-allemande" sur "le redressement économique de l'Europe", selon l'Allemagne. Le président français et la chancelière allemande s'exprimeront à 17 h devant des journalistes depuis Berlin et Paris.

L'initiative portera sur "la santé, la relance économique, la transition écologique et numérique, et la souveraineté industrielle", a précisé l'Élysée.

Cet échange intervient, alors que les 27 pays membres de l'Union européenne s'activent pour sortir de la première phase de la crise du Covid-19, celle des mesures d'urgence et du confinement, qui a fortement affecté leurs économies.

Avec AFP

