En Argentine, les cas de Covid-19 explosent dans le bidonville "Villa 31"

L’Argentine avait réussi jusqu’alors à contenir la pandémie de coronavirus grâce à un confinement très strict. Mais la situation échappe désormais au contrôle du gouvernement dans l’immense bidonville "Villa 31", en plein centre de Buenos Aires.

Dans l’immense bidonville "Villa 31", à Buenos Aires, les cas de Covid-19 explosent, selon une équipe médicale. "En une semaine, on est passé de 0 à 200 cas, on observe une escalade importante et on dénombre désormais les 800 cas. Et cela va continuer", explique à France 24 le médecin Gabriel Sanchez.

L'Argentine était jusqu'alors relativement épargnée grâce à un confinement très strict. Mais dans ce quartier, la maladie progresse à cause de la grande densité de la population et des problèmes de distribution d’eau. Les habitants doivent également sortir pour nourrir leur famille, malgré le confinement obligatoire.

Et la pauvreté aggrave leur situation. Le nombre de personnes ayant recours aux soupes populaires a doublé, selon des organisateurs. Ces derniers sont aussi en première ligne face à la pandémie : à "Villa 31", au moins trois d’entre eux sont décédés du Covid-19.

