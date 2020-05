Les membres de l’OMS s’accordent pour une enquête indépendante de la réponse à la pandémie

Le siège de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à Genève, ici le May 18, 2020.

Les 194 pays membres de l'OMS, dont les États-Unis et la Chine, ont adopté mardi une résolution prévoyant une "évaluation indépendante" de la réponse de l'agence onusienne à la pandémie de coronavirus. Depuis plusieurs mois, Washington critique cette dernière d’avoir trop tardé à sonner l’alarme.

Le directeur-général avait donné son accord la veille, mais c’est désormais officiel. Les 194 pays membres de l’OMS, États-Unis et Chine inclus, se sont accordés mardi 19 mai sur une résolution prévoyant une "évaluation indépendante" de la réponse de l’agence onusienne à la pandémie de Covid-19.

Ce texte approuvé par consensus prévoit de lancer "au plus tôt (...) un processus d'évaluation impartiale, indépendante et complète" de l'action internationale coordonnée par l'OMS engagée face à la pandémie, en vue "d'améliorer les capacités mondiales de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies".

Lors de l’ouverture de l’Assemblée annuelle de l’OMS lundi 18 mai, son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus avait déjà annoncé que l’agence lancerait une "enquête indépendante" sur la réponse à la pandémie de coronavirus "le plus tôt possible", "au moment approprié".

La résolution intervient après des critiques répétées de Washington. Le président américain Donald Trump reproche à l'OMS d'avoir ignoré des rapports sur l'émergence du virus, datant selon lui de décembre, et d'être trop indulgente avec les autorités chinoises dans leur gestion de la pandémie de Covid-19.

Donald Trump avait déjà suspendu mi-avril le financement américain de l'OMS et a menacé lundi 18 mai de le geler indéfiniment si l'agence onusienne ne s'engageait pas à des "améliorations notables" dans un délai de 30 jours.

Avec AFP

