Le sulfureux Premier ministre du Lesotho annonce sa démission

Après plusieurs mois de crise politique, le Premier ministre du Lesotho Thomas Thabane a confirmé mardi sa démission lors d'un discours télévisé. Le dirigeant est soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017.

Le Premier ministre du Lesotho Thomas Thabane vient de mettre fin à des mois d'incertitudes politiques. Le chef du gouvernement a confirmé, mardi 19 mai, sa démission lors d'un discours télévisé. Ce dernier est mis en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017.

"Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous annoncer que le travail dont vous m'avez chargé n'est peut-être pas achevé mais que le temps est arrivé pour moi de me retirer du théâtre des opérations, de quitter la vie publique et mes fonctions", a déclaré Thomas Thabane.

Le chef du gouvernement avait annoncé lundi son retrait devant la presse. Au pouvoir depuis 2017, Thomas Thabane, 80 ans, doit être remplacé à la tête du gouvernement par l'actuel ministre des Finances Moeketsi Majoro.

