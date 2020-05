Élections municipales : le second tour aura lieu en juin ou en janvier 2021

Édouard Philippe, le 20 mai 2020 à Matignon, reçoit les représentants des partis politiques pour discuter de la tenue du second tour des élections municipales.

Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré, mercredi soir, aux représentants des partis politiques, que le second tour des élections municipales se tiendrait en juin ou en janvier 2021. Il a également souligné qu'aucune décision n'était prise à ce stade.

Le second tour des élections municipales, qui avait été reporté à cause de la crise sanitaire de Covid-19, aura lieu soit en juin soit en janvier 2021, a affirmé Édouard Philippe, mercredi 20 mai, lors d'une réunion avec les représentants des partis politiques, selon plusieurs participants.

"Le Premier ministre a écarté septembre très clairement, et l'automne aussi, en disant c'est juin ou janvier", a rapporté le président du parti Les Républicains, Christian Jacob. Selon plusieurs responsables de partis, le chef du gouvernement a expliqué qu'il fallait un mois et demi pour faire campagne et que ce serait compliqué avec la rentrée scolaire, tandis qu'en octobre, ce serait impossible d'interrompre la session des débats sur le budget au Parlement.

Édouard Philippe a souligné qu'aucune décision n'était prise à ce stade, selon plusieurs participants. Interrogé, l'entourage du Premier ministre a dit à l'AFP travailler sur deux hypothèses, dont celle d'un report des élections mais pas au-delà de janvier 2021. Un projet de loi est en préparation et examiné par le Conseil d'État en cas de report.

Des risques sanitaires "importants"

Le rapport que le gouvernement doit remettre d'ici vendredi au Parlement contiendra une orientation de la position de Matignon, a encore affirmé cette source.

Dans un avis rendu mardi, le Conseil scientifique, institution sur laquelle s'appuie l'exécutif pour prendre ses décisions depuis le début de la pandémie de Covid-19, ne s'est pas opposé formellement à l'organisation du second tour des municipales en juin, tout en évoquant des risques sanitaires "importants" inhérents à la campagne électorale.

Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont été vivement critiqués pour avoir maintenu le premier tour le 15 mars, deux jours seulement avant le début du confinement en France. Ils ont donc tenu cette fois-ci à associer l'ensemble des partis à leur prise de décision.

