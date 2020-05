En pleine crise du Covid-19, l'Inde et le Bangladesh menacés par le cyclone Amphan

Deux femmes affrontent les pluies à Midnapore, en Inde, le 20 mai 2020. © Dibyangshu Sarkar, AFP

Bien qu'ayant perdu de sa puissance ces dernières heures, le cyclone Amphan reste le plus puissant à se former depuis deux décennies dans le golfe du Bengale. L'évacuation de la population est rendue plus complexe avec l'épidémie du Covid-19.