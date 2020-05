Les concertations pour le nouveau plan santé aboutiront "au plus tard mi-juillet"

Le ministre français de la Santé a annoncé, mercredi, que les conclusions du futur plan santé, voulu par Emmanuel Macron, seront menées par l'ancienne syndicaliste Nicole Notat et aboutiront "au plus tard mi-juillet".

Publicité Lire la suite

Plan santé, acte II. Avec la loi "Ma santé 2022", adoptée en 2019, "nous avons fait le bon diagnostic, nous avons pris les bonnes orientations, mais nous n'avons été ni assez vite ni assez fort", a jugé, mercredi 20 mai, le ministre de la Santé. Olivier Véran a promis de répondre au malaise des soignants par "des mesures d'ampleur" et, "dans une certaine mesure, radicales".

Le gouvernement a donc décidé de revoir sa copie en lançant un "Ségur de la santé", du nom de l’avenue où se trouve le ministère de la Santé. Cette grande concertation débutera le 25 mai et ses conclusions seront rendues "au plus tard à la mi-juillet", a affirmé Olivier Véran. L’objectif sera de "construire un système plus fort et plus résilient".

>> À lire : Vivement interpellé, Emmanuel Macron promet d'"investir" dans l'hôpital public

"Le 25 mai, j'engagerai une concertation avec les acteurs du système de santé pour qu'ils puissent partager leur vision du système de santé, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut conserver", a-t-il déclaré à l'issue du Conseil des ministres.

"Une hausse des salaires à l'hôpital"

C'est l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, qui sera chargée de piloter la concertation. Elle "sera elle-même entourée d'experts", a précisé Olivier Véran, en remerciant "chaleureusement" Nicole Notat pour son "soutien".

Ce "Ségur de la santé" a été annoncé le 15 mai par Emmanuel Macron, qui a dit vouloir "mettre fin" à la "paupérisation" des personnels soignants, assurant que l'État serait au "rendez-vous".

"Cela passera par une hausse des salaires à l'hôpital" et "par une remise en question de certains carcans qui empêchent ceux qui le souhaitent de travailler davantage, parfois différemment", a déclaré Olivier Véran.

"Cela passera encore par une meilleure valorisation du travail en équipe et donc également des compétences acquises", a-t-il poursuivi, en reconnaissant que le système de santé français n'était "pas assez performant".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne