Bill Clinton et James Patterson vont sortir un nouveau roman policier en 2021

New York (AFP)

L'ex-président américain Bill Clinton, 73 ans, va sortir en 2021 un nouveau roman policier, "The President's Daughter" ("La fille du président"), co-écrit avec l'auteur James Patterson, avec lequel il avait déjà collaboré pour "Le président a disparu".

"Travailler avec Bill Clinton est une des réussites de ma carrière et je suis ravi de pouvoir travailler avec lui à nouveau. Je suis heureux d'annoncer notre deuxième roman, +The President's daughter+, et nous avons hâte de le proposer aux lecteurs", a tweeté jeudi James Patterson.

L'auteur à succès avait co-signé en 2018 avec l'ancien président démocrate "The President is missing" ("Le président a disparu"), dont l'intrigue tournait autour d'un cyberterroriste attaquant la Maison Blanche.

Vendu à plus de trois millions d'exemplaires, ce roman doit être bientôt adapté en série télévisée avec en vedette David Oyelowo, selon le site internet de l'éditeur.

Leur nouvel ouvrage, publié par les maisons Knopf et Little, Brown, doit sortir en juin 2021, et traitera d'une menace de kidnapping sur la fille d'un ex-président, selon un résumé des éditeurs. On ignore si Bill Clinton s'est inspiré de sa fille unique, Chelsea, elle-même auteure de plusieurs livres pour enfants.

"Je n'aurais jamais imaginé écrire un livre avec un maître du récit comme Jim, et encore moins deux", a déclaré Bill Clinton, dans un communiqué des éditeurs, cité par des médias américains. "Je crois que les lecteurs auront plaisir à lire +The President's Daughter+ comme j'ai eu plaisir à travailler dessus".

