Foot: Toulouse promis à un fonds américain, fin de la dégringolade

Toulouse (AFP)

Toulouse se prépare à changer d'ère. Son président Olivier Sadran a annoncé jeudi qu'il était entré en négociations exclusives avec un fonds d'investissement américain pour la vente d'un club en errance sportive, tout juste relégué en Ligue 2.

Le prochain derby de la Garonne contre Bordeaux sera-t-il joué sous le signe de la bannière étoilée ? Comme son rival girondin, la formation de la Ville rose s'apprête à passer sous pavillon US.

La société RedBird Capital Partners, en contact avec le TFC depuis six mois, est entrée dans la dernière ligne droite pour acquérir 85% de la lanterne rouge du dernier championnat de L1, interrompu par la pandémie du nouveau coronavirus.

A la tête du club depuis 2001 lorsqu'il se trouvait en troisième division, Sadran espère finaliser la transaction "avant le 15 juillet", selon un courrier adressé à un partenaire dont l'AFP a obtenu copie.

L'actuel actionnaire majoritaire n'avait pas caché ces derniers mois sa volonté de tourner la page avec une équipe qui enchaînait les déceptions sur le plan sportif, en même temps qu'elle épuisait ses entraîneurs successifs.

Les mauvais résultats ont plombé l'ambiance au Stadium, qui sonnait le plus souvent vide les soirs de match. Les sifflets des supporters, en conflit avec la direction, ont conduit la longue agonie du TFC vers la L2, alors qu'il disputait encore la Ligue Europa en 2009-10.

- 'Gâchis' -

"Je porte clairement l'entière responsabilité de ce gâchis, sans doute accaparé par mon métier, mais aussi en imaginant qu'il suffisait d'assurer une bonne continuité financière pour que tout se passe correctement", a admis Sadran dans ce courrier.

L'homme d'affaires, qui dirige par ailleurs le groupe de restauration industrielle Newrest, compte cependant garder une part minoritaire dans la nouvelle structure, "car je suis Toulousain de naissance et à ce titre je me sens responsable du TFC qui pourra toujours compter sur ma passion et mon soutien", a-t-il indiqué.

"Je suis convaincu que RedBird Capital Partners dispose des compétences et des ressources nécessaires pour permettre au TFC de revenir dans l'élite du football français", a-t-il poursuivi, semblant accepter la rétrogradation en L2 que conteste toujours Amiens, 19e.

Dès cet été, le nouveau patron de la Ville rose devrait s'appeler Gerry Cardinale, l'homme à la tête de RedBird.

Ancien associé chez Goldman Sachs, où il a travaillé pendant 20 ans, cet homme d'affaires gère plus de trois milliards de dollars d'actifs avec le fonds d'investissements qu'il a créé en 2014. Il a déjà mis le pied dans le milieu sportif à travers des projets avec la franchise de base-ball des New York Yankees.

Il également investi dans la gestion d'image d'athlètes de haut niveau, dans l'événementiel sportif ou encore dans une chaîne de sports régionale aux Etats-Unis.

"Nous sommes impatients de finaliser notre partenariat avec Olivier et de positionner le TFC sur la voie du succès à l'avenir", a-t-il indiqué.

- Crise du Covid-19 -

Après Marseille, Bordeaux ainsi que Le Havre en L2, tous passés ces dernières années sous pavillon américain, quelle voie le TFC va-t-il prendre? C'est assurément une nouvelle ère qui devrait débuter sur les bords de la Garonne, où l'on doit rêver de la deuxième place décrochée cette saison par l'OM du milliardaire Frank McCourt.

Le Paris SG (par QSI en 2011), Monaco (par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev en 2011), Lille (par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez) ou Nice (par la fortune britannique Jim Ratcliffe en 2019) figurent également dans la liste des clubs français rachetés par des investisseurs étrangers attirés par la Ligue 1.

Mais aujourd'hui, l'heure est aux doutes, dans un contexte économique terni par la pandémie du Covid-19 qui a contraint à l'arrêt prématuré de la saison. Les pertes s'élèveraient autour de 500 M EUR pour les formations de L1, d'après un président de club.

"L'année à venir, post-Covid-19, sera compliquée en matière de partenariats et de ticketing (billetterie). Il faudra convaincre tous nos partenaires qu'un nouvel élan, qu'une nouvelle aventure se dessine", a admis Olivier Sadran.

La situation est d'autant plus délicate que le TFC évolue à l'ombre des rugbymen du Stade toulousain. Ne plus faire rimer Toulouse avec "to lose" (perdre), les Américains ont trouvé là un grand défi.

