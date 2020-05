Bundesliga : à Mönchengladbach, des supporters en carton pour palier le huis clos

Privés de tribune comme dans la majeure partie des stades du monde, les supporters de Mönchengladbach ont mis en place une solution toute symbolique : être remplacés par des figurines en carton, à leur effigie.

Rarement un match à huis clos se sera tenu sous autant de paire d'yeux. À Mönchengladbach, près de 13 000 effigies de supporters en carton ont déjà été installées dans les tribunes du stade, qui accueillera samedi un match de la 27e journée de Bundesliga contre Leverkusen.

Depuis le début de la crise du coronavirus en mars, le groupe "Fanprojekt Mönchengladbach" a lancé une idée qui a fait florès : permettre à chaque supporter de faire imprimer, pour 19 euros, une image de lui-même grandeur nature sur carton.

Au moins 20 000 spectateurs par match

Ces figurines sont disposées dans les gradins du stade, et les détenteurs d'une carte à l'année ont même le privilège de voir leur double de carton siéger exactement sur leur place habituelle.

"Nous installons près de 13 000 effigies, mais presque 20 000 sont déjà commandées", a indiqué le président du fan club Thomas Ludwig à l'agence sportive SID, filiale de l'AFP.

"C'est une belle opération, qui crée une atmosphère dans le stade", a apprécié le directeur sportif du Borussia Max Eberl, "en même temps c'est un rappel, que le football sans supporters n'est pas le même".

"C'est fantastique. On a vraiment l'impression que l'on n'est pas seuls lorsqu'on s'entraîne dans le stade", renchérit Marco Rose, l'entraîneur de l'équipe.

Vainqueur 3-1 à Francfort samedi dernier pour le match de reprise après plus de deux mois d'interruption à cause du coronavirus, le club rhénan est troisième avec 52 pts, à six points du leader Munich. Il accueille samedi le Bayer Leverkusen, cinquième avec 50 pts.

