Inde et Bangladesh : des scènes de "dévastation inouïe" après le passage du cyclone Amphan

Le cyclone Amphan a balayé l'Inde et le Bangladesh, mercredi 20 mai 2020. © Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Accompagné de pluies torrentielles et de rafales allant jusqu'à 185 km/h, le puissant cyclone Amphan s'est abattu mercredi sur l'est de l'Inde et sur le Bangladesh. Un bilan provisoire fait état de neuf morts dans les deux pays.