Vers une saison des ouragans "au-dessus de la normale" dans l'Atlantique en 2020

La saison 2020 des ouragans sera probablement "au-dessus de la normale" dans l'Atlantique, selon les services météorologiques américains. © Capture d'écran, France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Les services météorologiques américains prévoient de six à dix ouragans dans l'Atlantique cet été et cet automne, dont trois à six pourraient atteindre la catégorie 3 ou plus, avec des vents d'au moins 178 km/h.