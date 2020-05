Inde et Bangladesh : 10 millions de personnes affectées par le cyclone Amphan

Calcuta, la capitale du de l'État indien du Bengale-Occidental, a été balayée par des rafales de vent allant à 150 km/heure lors du passage du cyclone Amphan, le 21 mai 2020. © Rupak De Chowdhuri, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Le passage du cyclone Amphan, mercredi sur l'est de l'Inde et sur le Bangladesh, a tué 95 personnes et laissé ces régions dévastées : villages inondés, cultures saccagées, maisons détruites. Selon l'ONU, 10 millions de personnes ont été affectées.