L'actu en dessin : l'hydroxychloroquine, Donald Trump et le professeur Raoult

Cette semaine, le dessinateur Plantu parle d'hydroxychloroquine, de Donald Trump et du professeur Raoult.

Plantu dessine cette semaine Donald Trump accompagné du professeur Didier Raoult. La scène a lieu sur fond de débat sur l'hydroxychloroquine, ce médicament qui a les faveurs du président américain, et qui est conseillé depuis plusieurs semaines par le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille pour lutter contre le Covid-19.

Ce médicament, polémique quant à son efficacité, est conseillé depuis plusieurs semaines par le directeur de l'IHU de Marseille pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

"Et on va essayer maintenant ce vaccin qui nous vient de Marseille !", fait dire au président américain le dessinateur français. Tandis que le professeur Raoult ajoute en arrière-plan : "J'ai aussi trouvé un vaccin contre la connerie !... Ça peut vous intéresser !..." Plantu raille ainsi la parole de Donald Trump, friand des prises de parole intempeestives et des coups d'éclat.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

