Covid-19 : la Chine agite le spectre de la Guerre froide avec les États-Unis

Les critiques américaines sur la gestion chinoise du coronavirus poussent Pékin "au bord d'une nouvelle Guerre froide" avec les États-Unis, a prévenu dimanche le chef de la diplomatie chinoise. Il se dit toutefois prêt à une coopération internationale pour identifier la source du virus.

Pékin et Washington étaient déjà à couteaux tirés depuis la guerre commerciale lancée voilà deux ans par Donald Trump. Mais avec la crise du Covid-19, la tension atteint des sommets entre les deux puissances. Alors que la Maison Blanche multiplie les critiques et accusations sur la gestion de la crise par la Chine, celle-ci commence à voir rouge.

"Outre la dévastation causée par le nouveau coronavirus, un virus politique se propage aux États-Unis", a déclaré devant la presse, dimanche 24 mai, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Avec la crise du coronavirus, "certaines forces politiques américaines prennent en otage les relations entre la Chine et les États-Unis et poussent nos deux pays au bord d'une nouvelle Guerre froide", a-t-il encore fustigé.

Donald Trump et son administration accusent Pékin d'avoir tardé à communiquer des données cruciales sur l'épidémie, apparue fin 2019 dans la ville de Wuhan (centre), et d'avoir ainsi facilité sa propagation. Il a même évoqué la possibilité de demander à Pékin de payer des milliards de dollars de réparation et menacé de couper "toute relation" avec Pékin qu'il tient pour responsable d'une "tuerie de masse".

"Riposter à chaque insulte"

"Ce virus politique saisit toutes les occasions pour attaquer et diffamer la Chine", a dénoncé le chef de la diplomatie de la deuxième puissance économique mondiale, en marge de la session annuelle du Parlement chinois. "Nous riposterons à chaque insulte", a promis le ministre chinois des Affaires étrangères.

Dans une pique à peine voilée, Wang Yi a appelé les États-Unis à "cesser de perdre du temps et de gaspiller des vies précieuses", au moment où le pays le plus touché par la pandémie s'apprête à franchir la barre des 100 000 morts.

"Le Covid-19 est l'ennemi commun de la Chine et des États-Unis" a souligné Wang Yi, affirmant que son pays avait expédié plus de 11 milliards de masques à l'Oncle Sam, sur un total de 56,8 milliards exportés dans le monde entier. "Ça fait 40 masques pour chaque Américain", a insisté le chef de la diplomatie chinoise.

Prêt à une coopération internationale pour identifier la source du Covid-19

Wang Yi s'est par ailleurs dit "prêt" pour une coopération internationale, afin d'identifier la source du nouveau coronavirus. Il a revanche prévenu qu'une telle initiative devrait s'abstenir de toute "ingérence politique", au moment où Washington presse pour l'ouverture d'une enquête internationale.

Lundi, le président chinois Xi Jinping s'était montré plus vague dans un message adressé à l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il avait donné son feu vert à une "évaluation complète" de la réponse mondiale au nouveau coronavirus. Mais seulement une fois que l'épidémie aura été enrayée, avait-il insisté.

