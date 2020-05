Les équipes professionnelles autorisées à s'entraîner dans l'Etat de New York

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Les équipes de sport professionnel américaines vont pouvoir retrouver leurs installations dans l'État de New York, a annoncé dimanche le gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo.

"A partir d'aujourd'hui, toutes les ligues de sport professionnel de New York vont pouvoir débuter leur rassemblement pour s'entraîner", a déclaré Cuomo lors d'une conférence de presse.

"Je crois que les sports peuvent revenir sans qu'il y ait de monde dans les stades. Faites-le!", a-t-il ajouté.

A New York évoluent notamment deux franchises NBA (les Knicks et les Brooklyn Nets), trois de hockey en NHL (les Rangers, les Islanders, les Buffalo Sabre), deux de baseball en MLB (Yankees et Mets) et une franchise de football américain, les Buffalo Bills.

"C'est un retour à la normalité. Nous œuvrons et nous encourageons toutes les équipes sportives à débuter leurs entraînements dès que possible. Et nous allons travailler avec elles pour nous assurer que cela puisse se faire", a insisté le gouverneur de l'Etat de New York.

L'État de New York est le plus touché des Etats-Unis par la pandémie de Covid-19, avec près de 30.000 morts sur environ 97.000 dans l'ensemble du pays.

