Basket: l'Euroligue donne rendez-vous à l'automne

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Saison annulée et rendez-vous à l'automne: l'Euroligue, principale compétition de basket du Vieux Continent, a été contrainte de mettre fin à ses compétitions en raison de la pandémie de coronavirus et fixe le retour sur les parquets au 1er octobre pour l'exercice 2020/21.

La pandémie de Covid-19 a donc eu raison des espoirs de Jordi Bertomeu: le patron de l'Euroleague basketball, instance qui gère les deux principaux championnats européens -Euroligue et Eurocup-, a dû se résoudre à annuler la saison 2019/20, "décision la plus difficile" en 20 ans d'histoire, a-t-il souligné.

L'instance avait imaginé pouvoir disputer les 54 derniers matches de saison régulière (les rencontres sont suspendues depuis la mi-mars, à six journées de la fin de la saison régulière) ainsi qu'un Final 8, dans un seul lieu. Sur le modèle que les ligues nord-américaines, notamment la NBA, tentent de mettre en place.

Pour cela, il fallait procéder à une période de trois semaines d'entraînement, faire venir toutes les équipes avec leur staff, puis enchaîner les matches entre le 4 et le 26 juillet. La fenêtre était très courte et s'était encore un peu refermée depuis que l'association des joueurs (ELPA) a indiqué à une large majorité il y a deux jours ne pas souhaiter reprendre.

Le couperet est tombé lundi en début d'après-midi: "Après avoir exploré toutes les options possibles, le conseil d'administration a pris la décision d'annuler l'Euroligue 2019/20, ainsi que l'Eurocup (2e échelon continental, NDLR)", a expliqué Euroleague Basketball.

Et pour la première fois depuis la création de l'Euroligue, il n'y aura pas de titre décerné.

En raison de l'évolution différente de la pandémie dans les pays européens, "toutes les équipes n'auront pas les mêmes conditions pour s'entraîner et se préparer" à une éventuelle reprise de la saison, a expliqué Jordi Bertomeu, lundi au cours d'une visioconférence de presse.

Contrairement à l'UEFA, qui envisage de terminer la Ligue des champions fin août, l'instance n'a pas souhaité aller au-delà du 26 juillet pour boucler les deux compétitions.

- Mêmes clubs en 20/21 -

"Nous sommes sûrs que nos efforts et notre investissement cette saison en Euroligue n'auront pas été vains. Nous sommes fiers de représenter encore une fois notre pays en Euroligue", a commenté sur Twitter l'Efes Istanbul, qui occupait la tête du classement avec 24 victoires pour quatre défaites, à six journées du terme de la saison.

L'instance a confirmé que les 18 clubs de la saison 2019/20 sont qualifiés pour la suivante, qui débutera le 1er octobre.

Reste à savoir si tous vont pouvoir encaisser le choc financièrement. "Personne n'a exprimé le souhait de quitter la ligue", a expliqué Bertomeu, précisant que l'instance travaille avec les clubs pour les aider et les conseiller à surmonter les difficultés qu'ils pourraient devoir affronter.

Villeurbanne représentera le basket français pour la deuxième saison consécutive, après des débuts encourageants, notamment en début d'exercice, pour cette première dans cette ligue quasiment fermée.

"Nous sommes contents du parcours réalisé cette saison dans cette compétition et nous avons déjà hâte de la retrouver à la reprise, avec les mêmes ambitions: rendre fier notre public face aux plus grands d'Europe et représenter au mieux le basket français dans la plus prestigieuse des compétitions, " souligné le président de l'Asvel, Tony Parker.

D'ici là, le club rhodanien va devoir se chercher un nouvel entraîneur, puisqu'il a licencié jeudi Zvezdan Mitrovic, sur le banc villeurbannais depuis l'été 2018.

© 2020 AFP