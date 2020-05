Covid-19 : Donald Trump interdit les voyageurs en provenance du Brésil

Les voyageurs non américains ayant séjourné au Brésil durant les 14 jours précédant leur demande d'entrée sur le sol des États-Unis n'y seront pas acceptés, a annoncé dimanche la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump a interdit, dimanche 24 mai, l'entrée aux États-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil, devenu le deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, a annoncé la Maison Blanche.

Les non-Américains s'étant rendus au Brésil durant les 14 jours précédant leur demande d'entrée aux États-Unis n'y seront pas acceptés, indique un communiqué de Kayleigh McEnany, la porte-parole de la présidence américaine. Le commerce n'est pas concerné par ces mesures.

"La décision d'aujourd'hui permettra de s'assurer que des étrangers qui sont allés au Brésil ne deviennent pas une source de contaminations supplémentaires dans notre pays", a-t-elle déclaré.

Avec près de 350 000 cas confirmés, le Brésil est désormais le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis, en nombre de cas confirmés. Il a enregistré officiellement plus de 22 000 décès.

Le président brésilien Jair Bolsonaro est un allié politique de Donald Trump et sa façon impétueuse et agressive de s'exprimer l'a fait surnommer le "Trump tropical". Comme le président américain, Jair Bolsonaro a minimisé la pandémie de coronavirus, comparant la maladie à une "petite grippe" et soutenant que les mesures de confinement nuisaient inutilement à la plus grande économie d'Amérique latine.

