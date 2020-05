Covid-19 : nouveau record d'infections et hôpitaux saturés au Chili

Près de 4 900 nouvelles contaminations ont été comptabilisées en 24 heures au Chili. Deux ministres du gouvernement du président Sebastian Piñera ont en outre été infectés.

C’est un triste record pour le Chili. Le pays a recensé lundi 25 mai le plus grand nombre de contaminations en 24 heures avec 4 895 nouveaux cas de Covid-19, dont deux ministres. Le président Sebastian Piñera a jugé que le système de santé national était saturé et "très proche de ses limites".

Le pays de 18 millions d'habitants a enregistré un total de 73 997 cas de Covid-19 dont 761 décès depuis l'apparition d'un premier cas le 3 mars. Quarante-trois personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures.

"J'ai été informé que le test au Covid-19 que j'ai effectué il y a quelques jours s'est avéré positif, heureusement je n'ai pas de symptômes jusqu'à présent", a fait savoir le ministre des Travaux publics, Alfredo Moreno, 63 ans, sur son compte Twitter.

Alfredo Moreno s'était placé en quarantaine préventive après qu'une de ses collaboratrices avait été testée positive au nouveau coronavirus. Le ministre de l'Énergie, Juan Carlos Jobet, 44 ans, est lui aussi contaminé.

Confinement obligatoire dans la capitale

Trois autres ministres, qui avaient été en contact avec des personnes contaminées, et s'étaient placés en quarantaine préventive, ont tous été testés négatifs et ont repris leurs activités.

La semaine dernière, trois sénateurs ont été testés positifs, ce qui a entraîné la fermeture du Sénat et l'organisation des sessions parlementaires par visioconférence. La chambre basse du Parlement compte aussi une élue contaminée au Covid-19.

Santiago, en confinement depuis le 16 mai, est le principal foyer de la pandémie, avec 90 % des cas du pays. Jusque-là, le gouvernement avait misé sur des confinements partiels et sélectifs, ainsi que sur un dépistage massif.

Mais le pays connaît depuis deux semaines une hausse très importante des contaminations, ce qui a poussé le gouvernement à décréter un confinement obligatoire pour les 7 millions d'habitants de la capitale.

Il y a une semaine, des habitants de Santiago ont bravé ce confinement obligatoire pour manifester et réclamer des aides alimentaires, tandis que l'apparition de l'épidémie a fait exploser le chômage et la faim dans les quartiers les plus pauvres.

