Les brigades sanitaires pleinement mobilisées à Paris

À Paris, des brigades sanitaires composées de bénévoles sillonnent les rues de la capitale pour tester d'éventuels porteurs de Covid-19 et enquêter sur de possibles cas contacts afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

En Île-de-France, les hôpitaux de Paris ont mis en place des brigades sanitaires chargées de tester d'éventuels porteurs du virus et d'enquêter sur les cas contact. Leur objectif : casser la chaîne de transmission.

À ce jour, environ 900 personnes se sont engagées bénévolement au sein de ces équipes mobiles. Des soignants, des travailleurs sociaux mais également des professionnels du secteur aérien. Près de 300 personnes ont répondu à l'appel de l'association Aviation sans frontières qui s'est mobilisée auprès de l'AP-HP.

"C'est pratique que ces équipes puissent se rendre à la maison. Plus vite le virus sera détecté, plus vite la chaîne de transmission sera cassée, explique un patient qui vient de recevoir une petite équipe de bénévoles à son domicile. Et plus vite, on pourra reprendre une vie quasi normale".

