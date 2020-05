Rugby : le mercato à l'arrêt en Top 14, la crise couve

La crise sanitaire n'a pas épargné le rugby français, qui doit réaliser des économies drastiques pour assurer sa survie. Difficile, dans ces conditions, d'attirer les stars de l'ovalie.

Le modèle du rugby français est-il sur le point de s'effondrer ? Depuis plusieurs semaines, le marché des transferts tourne au ralenti face aux incertitudes liées à la crise sanitaire et économique et les stars de l'hémisphère Sud ne rejoindront en tout cas pas la France cet été.

Les mesures économiques drastiques des fédérations du Sud (baisses de salaires de 60 % en Australie, -50 % pour les All Blacks, -40 % en Afrique du Sud...) auraient pu ouvrir les portes du marché français à certains grands noms du rugby mondial. Mais le Top 14, habituel pôle d'attraction, est lui aussi affecté.

Même pour le Sud-Africain Pieter-Steph du Toit, meilleur joueur du monde 2019, les choses sont compliquées : un temps annoncé à Montpellier, le troisième ligne des Springboks ne rejoindra finalement pas le MHR. En tout cas, pas tout de suite.

Mauvais timing

"Du Toit m'intéresse. Mais jusqu'à présent, je n'ai eu aucun contact avec lui. Et puis, le moment n'est pas opportun pour parler recrutement...", a temporisé Mohed Altrad, le président du club héraultais, dans les colonnes du Midi Olympique.

Difficile, en effet, de justifier le 1,2 million annuel (près de 100 000 euros mensuels qui feraient de Du Toit le joueur le mieux payé du monde) alors que des négociations ont été lancées pour une baisse des salaires des joueurs.

L'Anglais Maro Itoje comme les champions du monde Siya Kolisi, Frans Malherbe, Steven Kitshoff, Makazole Mapimpi ou Lukhanyo Am, ont bien été proposés en France. En vain.

"Il y a pas mal de joueurs, mais les clubs aujourd'hui n'ont pas la place. Ni le budget, ni le 'salary cap'", explique ainsi l'agent Laurent Quaglia, qui a notamment participé à l'arrivée de l'Australien Kurtley Beale au Racing 92.

"Il y a des deals qui auraient dû se faire mais qui ne ce sont pas faits en raison de la situation sanitaire. Tous les deals annoncés ont été signés il y a longtemps", ajoute l'agent sportif.

Une bulle qui explose

Résultat, les négociations actuelles se font à la baisse. Les contrats sont plus courts, les salaires moins importants.

"C'est une bulle qui explose. Aujourd'hui, les clubs vont devoir se rendre compte de la réalité : ils vivent au-dessus de leurs moyens", abonde Damien Dussault, agent de Julien Caminati, récemment passé de Castres à Montauban.

"Sur le marché des joueurs, les discussions ne se sont jamais trop interrompues. Elles sont lentes car certains ne connaissent pas bien leur budget, certains ne savent pas quand on reprend... Il y a un effet domino de se dire : 'Est-ce qu'on va pas payer pour quelqu'un qui va juste s'entraîner ou venir plus tard ?'", estime Dussault.

Un impact généralisé

Car l'incertitude pèse sur les bourses des clubs autant que sur les joueurs. Et même de gros clubs, comme Clermont ou Toulouse, ne sont pas l'abri.

"Le recrutement sera limité parce que la crise nous obligera à revoir les choses. On perd cinq joueurs, il faut les compenser. Les transferts, les recrutements sont plutôt à l'arrêt alors que, d'habitude, tout est déjà fait", a d'ailleurs confié Thomas Lombard, directeur général du Stade français, dans un entretien à l'AFP, où il a expliqué s'attendre à une baisse du budget de 20 %.

"En Pro D2, ils font attention à l'euro près. En Top 14, ils font attention au joueur près. Au nombre de joueurs. Parce qu'on est sur de plus gros contrats", raconte encore Dussault.

"Aujourd'hui, les clubs sont à l'économie. Certains m'ont dit : 'Il y a quatre recrutements qu'on ne fera pas : à certains postes, on fera avec nos jeunes ou on va essayer de sauver certains gars qu'on a déjà et qu'on aurait peut-être pas gardé", assure-t-il.

À moins de trois ans d'une Coupe du monde à domicile, le rugby français cherche encore comment survivre.

