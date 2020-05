Allemagne: Leipzig concède un nouveau nul, reste troisième

Publicité Lire la suite

Leipzig (Allemagne) (AFP)

Le RB Leipzig a perdu mercredi une occasion de s'emparer de la deuxième place de la Bundesliga, en concédant un 2-2 à huis clos à domicile contre le Hertha Berlin, son quatrième match nul sur les cinq derniers matches de Bundesliga.

A six journées de la fin, les hommes du jeune coach Julian Nagelsmann -- encore en course en Ligue des champions -- sont troisièmes avec 55 points, mais sous la menace directe de Mönchengladbach et Leverkusen (53 pts chacun) dans la lutte pour le carré de tête, qualificatif pour la Ligue des champions 2020-2021.

Ils ont terminé le match à dix après l'exclusion de l'international Marcel Halstenberg pour un deuxième avertissement à la 63e minute.

Lukas Klostermann (24e) et Patrik Schick (68e) ont marqué pour Leipzig. Marco Grujic (10e) et Krzysztof Piatek (82e sur pénalty) ont répondu pour le Hertha.

© 2020 AFP