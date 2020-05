Camion charnier en Angleterre : 26 interpellations en France et en Belgique

Une intervention simultanée en France et en Belgique a permis l'interpellation de 26 personnes mardi, dans le cadre de l'affaire du camion frigorifique découvert fin octobre près de Londres avec les corps de 39 migrants à son bord, a annoncé le parquet de Paris.

En Belgique, 13 personnes ont été arrêtées, dont onze Vietnamiens et deux Marocains, a de son côté annoncé le parquet fédéral belge.

Le conteneur dans lequel les corps avaient été découverts provenait du port belge de Zeebruges. L'enquête menée conjointement par la Grande-Bretagne, l'Irlande, la France et la Belgique a également donné lieu à 16 perquisitions sur le sol belge, est-il précisé dans le communiqué du parquet.

Depuis les faits, deux informations judiciaires avaient été ouvertes : l'une en octobre, des chefs de traite d'êtres humains en bande organisée, d'aide au séjour irrégulier en bande organisée et d'association de malfaiteurs ; l'autre, début mars, des chefs d'homicide involontaire, de traite d'êtres humains en bande organisée, d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée et d'associations de malfaiteurs.

Organisation criminelle logeant et transportant des migrants

Les 13 individus interpellés et placés en garde à vue en France sont suspectés de participer à une organisation criminelle logeant et transportant quotidiennement plusieurs dizaines de migrants venant d’Asie du Sud-Est, et plus particulièrement du Vietnam, depuis plusieurs mois.

L'opération d’envergure a été réalisée en France par les enquêteurs de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST). Celle-ci a nécessité l’appui d'une équipe commune d'enquête regroupant la Belgique, le Royaume Uni, l'Irlande et la France sous la coordination d'EuroJust, l'agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, et avec l'appui d'EuroPol.

Conduite en France par la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), l'information judiciaire, ouverte début mars à Paris, fait suite à une enquête initiée fin 2019 après la découverte de 39 migrants vietnamiens décédés dans un camion frigorifique dans la nuit du 22 au 23 octobre 2019 au Royaume-Uni.

Dès novembre, des échanges entre les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) de Lyon et de Lille, initiés par la Junalco, ont permis de regrouper les éléments issus des enquêtes en cours, et d'identifier les réseaux d'immigration qui réceptionnaient, logeaient et véhiculaient sur le territoire national la très grande majorité des migrants avant leur départ vers le Royaume-Uni.

Avec AFP

