Le Hezbollah s'oppose à une modification du mandat de la Finul

Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter cet été sur le renouvellement du mandat de la force de maintien de la paix déployée à la frontière entre le Liban et Israël, le patron du Hezbollah s'est opposé mardi à une demande américaine.

Publicité Lire la suite

Le chef du mouvement chiite libanais du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rejeté mardi 26 mai une demande américaine visant à renforcer les pouvoirs de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

Présente au Liban depuis 1978, la Finul compte quelque 10 500 Casques bleus. Elle surveille depuis 2006 la frontière libano-israélienne en coordination avec l'armée libanaise et veille à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée après la guerre ayant opposé Israël au Hezbollah.

Hassan Nasrallah s'est exprimé alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter cet été sur le renouvellement du mandat de la Finul. "Les Américains, suite à une demande israélienne, proposent de changer la nature de la mission de la Finul", a affirmé Hassan Nasrallah dans une interview marquant les 20 ans écoulés depuis le retrait israélien du Liban. "Le Liban a refusé de modifier la mission de la Finul, mais Israël veut (...) qu'elle ait le droit de fouiller des propriétés privées et les États-Unis font pression sur le Liban" sur ce dossier, a poursuivi Hassan Nasrallah.

En août 2019, le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté la prolongation d'un an du mandat de la Finul. À la demande des États-Unis, selon des diplomates, la résolution incluait une clause demandant au secrétaire général de l'ONU d'évaluer la mission de la Finul et de ses membres avant le 1er juin 2020.

"Israël ne peut pas imposer ses conditions au Liban"

"Nous ne sommes pas contre un maintien de la Finul" au Liban, a assuré Hassan Nasrallah, affirmant toutefois qu'"Israël ne peut pas imposer ses conditions au Liban, même dissimulé sous un masque américain".

Début mai, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Kelly Craft, a affirmé sur Twitter que la Finul était "empêchée de remplir son mandat" et que le Hezbollah "a été en mesure de s'armer et d'élargir ses opérations mettant en danger la population libanaise".

Un incident est survenu lundi tard dans la soirée dans le village de Blida (sud) entre des casques bleus finlandais et des villageois libanais, après qu'un véhicule de la Finul eut heurté deux voitures et une moto, a rapporté l'Agence nationale de l'information (ANI). Des jeunes en colère ont bloqué la route et les militaires finnois ont du faire appel à l'armée libanaise pour quitter les lieux. Mardi, plusieurs villages des environs, ont accusé dans un communiqué la patrouille de la Finul d'avoir "pénétré et d'avoir fouillé dans des vignobles et des propriétés privées".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne