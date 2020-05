Patrick et Isabelle Balkany condamnés en appel à 5 ans et 4 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale

Patrick Balkany (au centre) et l'avocat de son épouse, Pierre-Olivier Sur (à droite), arrivant le 27 mai 2020 à la Cour d'appel de Paris.

L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse, Isabelle, ont été condamnés en appel, mercredi 27 mai, à respectivement cinq et quatre ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le couple se voit aussi infliger dix ans d'inéligibilité.

Publicité Lire la suite

Patrick et Isabelle Balkany, anciennes figures de la droite française et édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ont été condamnés mercredi en appel respectivement à cinq et quatre ans de prison ferme, sans incarcération immédiate, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.

La cour d'appel de Paris a alourdi la peine de l'ancien maire, condamné en outre pour "prise illégale d'intérêt", jugeant qu'il avait bénéficié d'avantages en nature dans le cadre d'un gros contrat immobilier de la ville. Le couple se voit aussi infliger dix ans d'inéligibilité et chacun des époux à une amende de 100 000 euros.

Patrick Balkany, 71 ans, avait été libéré à la mi-février pour raisons de santé après cinq mois en détention. Il était présent à l'audience ce mercredi, mais pas son épouse, affaiblie, selon son avocat, Pierre-Olivier Sur.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne