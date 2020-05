Déconfinement, acte II : suivez en direct l'intervention d'Édouard Philippe

Le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime, jeudi, pour présenter de nouvelles mesures de déconfinement après la pandémie de Covid-19. Celles-ci doivent permettre de relancer l'économie tout en évitant une nouvelle flambée du virus. Suivez son intervention en direct sur France 24.

Publicité Lire la suite

Édouard Philippe présente, jeudi 28 mai à 17 heures, les décisions prises dans la matinée au Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron à l'Élysée. Ces nouvelles mesures doivent permettre d'accélérer le déconfinement et de faciliter la relance de l'économie.

Selon une source proche de l'exécutif, le Premier ministre devrait annoncer la fin de la limitation des déplacements à 100 km du domicile, la réouverture des bars et restaurants dans les zones vertes et des terrasses à Paris, ainsi que des parcs et jardins avec le port du masque. Sur la carte de France, seuls resteraient en rouge quelques départements.

Les collégiens de 4e et 3e et les lycéens attendent, eux, de savoir s'ils seront autorisés à retourner en cours et comment l'oral du bac de français sera organisé.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne