France : le chômage a connu une hausse record de 22 % en avril

En France, le nombre de chômeurs a enregistré une nouvelle hausse record sur un mois en avril dans la catégorie A, selon les données publiées, jeudi, par le ministère du Travail et Pôle emploi. Cette hausse sans précédent porte les effectifs de la catégorie à plus de 4,5 millions de personnes.

Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a explosé en France en avril. Le confinement généralisé en vigueur sur fond de crise sanitaire s'est traduit par une hausse mensuelle sans précédent qui a porté les effectifs de la catégorie A à un record de plus de 4,5 millions de personnes.

Selon les données publiées jeudi 28 mai par le ministère du Travail et Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A – sans aucune activité – en France (hors Mayotte) a bondi de 22,6 % le mois dernier, soit 843 000 personnes supplémentaires par rapport au mois de mars.

Le nombre de chômeurs avait enregistré une hausse record de 7,1 % sur un mois en mars dans la catégorie A.

Au total, l'effectif des catégories A, B et C ne s'accroît que de 209 300, soit + 3,6 %. Cela constitue néanmoins "la plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée" depuis la création de ces statistiques en 1996, et l'effectif franchit pour la première fois la barre des six millions à 6,064 millions des demandeurs d'emploi.

Avec AFP et Reuters

