Le député français Claude Goasgen est mort après avoir contracté le Covid-19

Figure de la droite française et député Les Républicains, Claude Goasguen est décédé, jeudi, à l'âge de 75 ans, après avoir contracté le Covid-19.

Publicité Lire la suite

Claude Goasguen, député Les Républicains et figure de la droite parisienne, est décédé, jeudi 28 mai, à l'âge de 75 ans d'un "arrêt cardiaque", alors qu'il se remettait tout juste du Covid-19, ont annoncé sa famille et son entourage à l'AFP.

En réanimation pendant "22 jours" à cause du coronavirus, l'ancien maire du XVIe arrondissement de Paris "allait mieux" et "remarchait", mais il a connu par la suite des complications cardiaques et est décédé à 9 h à l'hôpital Corentin-Celton d'Issy-Les-Moulineaux.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne