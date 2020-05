Donald Trump annonce que les États-Unis mettent fin à leur relation avec l'OMS

Le président américain a annoncé vendredi mettre fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump s'est exprimé depuis la Maison Blanche lors d'une allocution dédiée à la situation à Hong Kong.

Une nouvelle rupture est consommée pour Donald Trump. Après un bras de fer amorcé avec les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 29 mai mettre fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une de ses cibles privilégiées depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le président américain s'exprimait depuis la Maison Blanche à l'occasion d'une allocution sur la situation à Hong Kong.

Donald Trump accuse notamment l'OMS d'être trop indulgente avec Pékin dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. "Parce qu'ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd'hui à notre relation avec l'Organisation mondiale de la santé et rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent", a déclaré le président des États-Unis.

