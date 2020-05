Prix Marc-Vivien Foé 2020 : la liste des 11 finalistes dévoilée

RFI et France 24 ont dévoilé les noms des 11 joueurs finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2020 qui récompense le meilleur joueur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2019-2020. Un exercice conclu prématurément en raison de la crise sanitaire.

Qui sera le successeur de l'Ivoirien Nicolas Pépé, lauréat du prix RFI-France 24 Marc-Vivien Foé en 2019 ? Après la diffusion, vendredi 29 mai, de la liste des finalistes, l'étau se resserre. Sélectionnés par près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain, ils sont désormais 11 à pouvoir prétendre au titre de cette improbable saison, tronquée par la crise sanitaire du Covid-19.

Une sélection qui ne manquera pas de rappeler des souvenirs aux suiveurs de la CAN-2019, puisque plus de la moitié des prétendants sont issus de l'Algérie ou du Sénégal, finalistes de la dernière Coupe d'Afrique. Les Lions de la Teranga, notamment, sont omniprésents avec pas moins de quatre joueurs nommés. Voici les 11 finalistes, par ordre alphabétique :

• Yunis ABDELHAMID (MAROC / Reims) – Défenseur

Yunis Abdelhamid. © Jean-François Monier, AFP

Le Lion de l’Atlas est un des grands artisans de la 6e place de Reims au classement. À tel point que le Marocain figure dans l’équipe-type de la saison, établie par le magazine France Football, et a été le défenseur le mieux noté par le journal L’Équipe. Le joueur âgé de 32 ans pourrait enfin découvrir la coupe d’Europe, son club étant aux portes d’une participation à la Ligue Europa.

• Denis BOUANGA (GABON / Saint-Étienne) – Attaquant

Denis Bouanga. © Philippe Desmazes, AFP

Arrivé de Nîmes l’été dernier, le Gabonais âgé de 25 ans a eu un peu de mal à s’adapter les premières semaines. Puis il a repris le rythme des saisons passées. Résultat : l’attaquant polyvalent a fini avec 10 buts et 3 passes décisives en 26 matches de Ligue 1. Avec les "Verts", il a encore franchi un palier et semble désormais susciter les convoitises de clubs plus huppés.

• Andy DELORT (ALGÉRIE / Montpellier) – Attaquant

Andy Delort. © Gérard Julien, AFP

Le champion d’Afrique a poursuivi sur sa lancée, après un été radieux avec la sélection algérienne. Il a certes moins marqué que la saison passée, avec 9 buts en 26 matches contre 14 inscrits en 36 rencontres lors de l’exercice 2018-2019. Mais le buteur âgé de 28 ans semble parfaitement épanoui dans sa région natale.

• Habib DIALLO (SÉNÉGAL / Metz) – Attaquant

Habib Diallo. © Jean-Christophe Verhaegen.

L’ex-pensionnaire de Génération Foot perpétue la tradition des Sénégalais de talent passés par le club messin, de Jules Bocandé à Ismaïla Sarr en passant par Papiss Cissé ou Sadio Mané. Après avoir aidé Metz à monter en Ligue 1 en 2019, l’avant-centre âgé de 24 ans a contribué à son maintien en première division, avec 12 buts en 26 matches.

• Idrissa GUEYE (SÉNÉGAL / Paris SG) – Milieu de terrain

Idrissa Gueye. © Lucas Barioulet, AFP

Rarement un joueur à vocation défensive aura été autant attendu dans un club majeur. Même s’il n’est pas un pur milieu défensif, le Sénégalais âgé de 30 ans, recruté l’été dernier à Everton (Angleterre), a comblé un manque criant à ce poste avec constance, application et ardeur. Au point de vite s’attirer la sympathie des supporters du PSG.

• Édouard MENDY (SÉNÉGAL / Rennes) – Gardien

Edouard Mendy. © Jean-François Monier, AFP

Les Lions de la Teranga sont gâtés. Avec Mendy et Alfred Gomis, ils disposent de deux excellents portiers en Ligue 1. Gomis aurait d’ailleurs pu également figurer dans cette liste s’il ne s’était pas blessé début février. Le gardien du Stade Rennais, lui, a en tout cas confirmé avec Rennes ses belles prestations des saisons passées à Reims.

• MBaye NIANG (SÉNÉGAL / Rennes) – Attaquant

Mbaye Niang. © Philippe Desmazes, AFP

À 25 ans, l’ex-grand espoir du football français n’a certes pas confirmé tout son potentiel. Mais à Rennes, celui qui a opté pour la sélection sénégalaise a confirmé qu’il était un attaquant imposant, avec 10 buts notamment. De quoi piquer l’intérêt d’autres clubs, encore ?

• Victor OSIMHEN (NIGÉRIA / Lille) – Attaquant

Victor Osimhen. © François Lo Presti, AFP

Le Nigérian sera-t-il le cinquième Lillois sacré meilleur joueur africain de Ligue 1, après Gervinho (2010, 2011), Vincent Enyeama (2014), Sofiane Boufal (2016) et Nicolas Pépé (2019) ? L’avant-centre âgé de 21 ans illustre en tout cas la capacité du LOSC à dénicher des pépites. Avec 13 buts et 4 passes décisives en 27 matches, le Super Eagle a plus que répondu aux attentes.

• Moses SIMON (NIGÉRIA / Nantes) – Milieu de terrain

Moses Simon. © François Lo Presti, AFP

Prêté par Levante, le Nigérian s’est engagé pour 4 ans avec Nantes où il vient d’être élu joueur de la saison. Ce milieu excentré/ailier virevoltant, âgé de 24 ans, s’est fendu de 5 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Chez les Canaris, celui qui est déjà passé par les Pays-Bas, la Slovaquie, la Belgique et l’Espagne, pourra peut-être trouver la stabilité qui lui permettra d’être incontournable chez les Super Eagles.

• Islam SLIMANI (ALGÉRIE / Monaco) – Attaquant

Islam Slimani. © Yann Coatsaliou, AFP

On connaissait l’Algérien pour ses buts précieux et ses efforts incessants, au Portugal, en Angleterre et en Turquie. Avec l’ASM, on a découvert sa finesse technique et son sens de la passe décisive (8 pour 9 réalisations). Le champion d’Afrique a formé un beau duo avec Wissam Ben Yedder. Mais, malgré des performances de grande classe, le joueur de 31 ans n’a pas toujours eu la confiance du nouvel entraîneur monégasque, Robert Moreno.

• Hamari TRAORÉ (MALI / Rennes) – Défenseur

Hamari Traoré. © Loïc Venance, AFP

Les bons arrières latéraux ne courent pas les rues. Alors Rennes va sans doute devoir insister pour conserver le Malien. D’autant qu’à 28 ans et après trois saisons en Bretagne, ce latéral droit plein d’allant veut passer un cap. À moins que la perspective de disputer la Ligue des champions ne le pousse à prolonger l’aventure avec les Rouge et Noir…

NB : Sont éligibles pour le prix Marc-Vivien Foé les joueurs ayant porté les couleurs d’une équipe nationale africaine et ayant disputé au moins 15 matches en Ligue 1 cette saison.

• Les lauréats des précédentes éditions :

2009 : Marouane Chamakh (Maroc)

2010 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2011 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Nigeria)

2015 : André Ayew (Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc)

2017 : Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun)

2019 : Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire)

