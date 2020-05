"Le monde d'après" : à quoi ressemblera demain ?

Le monde d'après © France 24

Santé, société, économie, écologie, mondialisation, géopolitique : sur bien des plans, la crise du Covid-19 a profondément ébranlé notre monde et soulevé des questions fondamentales. Et si elle représentait une opportunité de changer les choses, en mieux ? Pour en parler, France 24 vous propose d’aller à la rencontre de celles et ceux qui osent rêver à demain. Artistes, économistes, scientifiques, philosophes ou encore chefs cuisiniers : ils refont le monde. Entretiens.