Allemagne: le Bayern balaye Düsseldorf et se rapproche du titre

Berlin (AFP)

Dix points d'avance sur Dortmund! Le Bayern Munich, qui a balayé samedi à huis clos le mal classé Düsseldorf (5-0) avec un nouveau doublé de Lewandowski, s'est rapproché d'un huitième titre de champion consécutif.

Dortmund peut ramener l'écart à sept points s'il s'impose dimanche chez le dernier Paderborn, mais à cinq journées de la fin, il faudrait une catastrophe pour que le championnat échappe au "Rekordmeister".

Pavard (29e), Lewandowski (43e et 50e), Davies (52e) et Zanka contre son camp (15e), sur un tir de Pavard, on marqué les buts du Bayern.

