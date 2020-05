Décès de George Floyd : multiples manifestations malgré l'inculpation d'un policier

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines, vendredi soir, pour protester contre la mort de George Floyd, un Américain noir tué par un policier blanc lors de son interpellation à Minneapolis.

Les manifestations essaiment aux États-Unis. Après plusieurs nuits d’émeutes à Minneapolis en raison de la mort en début de semaine d’un Américain noir lors de son interpellation dans la ville du Minnesota, des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines, vendredi 29 mai, et ce malgré l'inculpation pour homicide involontaire du policier arrêté après plusieurs jours d'émeutes.

Des centaines de personnes se sont rassemblées à travers le pays, comme devant la Maison Blanche à Washington mais aussi à New York avec près d’un millier de manifestants, Dallas, Denver, Houston, ville d'origine de la victime, ou encore Las Vegas, Des Moines, Memphis et Portland. À Atlanta, des véhicules de patrouille de la police ont été brûlés. Et à Louisville, dans le Kentucky, des affrontements ont eu lieu alors que des habitants demandaient justice pour Breonna Taylor, une femme noire tuée par la police dans son appartement en mars.

Un couvre-feu est en vigueur depuis vendredi à Minneapolis, bravé par des manifestants qui ont subi des tirs de gaz lacrymogènes.

La famille de George Floyd, 46 ans, à laquelle le président Donald Trump a annoncé avoir parlé, a salué l'arrestation du policier comme un premier pas sur "la voie de la justice", mais l'a jugée "tardive" et insuffisante. "Nous voulons une inculpation pour homicide volontaire avec préméditation. Et nous voulons voir les autres agents (impliqués) arrêtés", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

"On est déjà morts, alors autant mourir pour la bonne cause, non ?"

Pour l'instant, seul le policier Derek Chauvin "a été placé en détention", a déclaré le commissaire John Harrington, du département de la Sécurité civile du Minnesota. Il est accusé d'avoir commis un acte cruel et dangereux ayant causé la mort et d'homicide involontaire, a précisé le procureur du comté de Hennepin, où se trouve Minneapolis.

Le visage de cet agent a fait le tour du monde, depuis qu'une vidéo devenue virale le montre interpellant violemment lundi pour un délit mineur George Floyd, et placer son genou sur son cou. George Floyd supplie et se plaint : "Je ne peux plus respirer", l'entend-on dire.

Derek Chauvin et les trois autres agents impliqués dans le drame ont été licenciés et des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour établir leurs responsabilités.

La Garde nationale a par ailleurs été déployée à Minneapolis pour tenter de ramener le calme et un couvre-feu décrété à partir de vendredi soir, de 20 h locales jusqu'à 6 h le lendemain, alors qu'un commissariat a été incendié dans la nuit précédente et plusieurs commerces pillés.

"On s'écrase depuis bien trop longtemps. On meurt, frère, avec le genou de quelqu'un sur notre cou alors qu'on n'a rien fait (...). Alors c'est fini, on en a marre. Je veux dire, on est déjà morts, alors autant mourir pour la bonne cause, non ?", a dit à l'AFP un manifestant à Minneapolis, qui a seulement voulu être identifié par son prénom, Chicago.

