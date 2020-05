Parfum de liberté en France avec la réouverture des parcs et jardins

Les parcs et jardins rouvrent samedi dans les zones passées du rouge à l'orange, comme Paris, après la levée de cette restriction annoncée jeudi par Édouard Philippe. De quoi réjouir de nombreux Français.

Publicité Lire la suite

Des parcs et jardins rouvrent en France, samedi 30 mai, tandis que des cafés et restaurants se préparent pour accueillir mardi leurs premiers clients depuis la mi-mars : un parfum de liberté retrouvée flotte sur le week-end de Pentecôte, malgré des déplacements encore limités et un paysage économique sombre.

Le gouvernement a donné jeudi son feu vert à la levée de nombreuses restrictions grâce aux "bons résultats" sur le front de l'épidémie de coronavirus, selon les mots du Premier ministre, Édouard Philippe. Il insistait sur la baisse continue depuis le 9 avril du nombre de malades soignés en réanimation.

🌞🚪Ce week-end et à partir du 2 juin : quels lieux sont ouverts, lesquels restent fermés à #Paris ? Point complet : https://t.co/f2W4QSAEib pic.twitter.com/dZNOf7yYOc — Paris (@Paris) May 29, 2020

Tous les départements sont en zone verte à l'exception de ceux de l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte, passés du rouge à l'orange. Le déconfinement y sera donc un peu plus prudent que dans le reste du territoire.

Les parcs et jardins peuvent être rouverts à partir de samedi par les mairies, mais avec précaution, dans les zones où ils étaient restés fermés, notamment à Paris. De quoi satisfaire nombre de Français au début d'un week-end qui s'annonce estival sur une grande partie du pays.

Fin de la règle des 100 km à partir du 2 juin

Les plages et les lacs devraient être de nouveau accessibles progressivement à partir du 2 juin, date à laquelle d'autres restrictions vont être levées, comme la suppression de la limite des déplacements à plus de 100 km du domicile, la réouverture des lycées et des cafés-restaurants.

Mais attention, la règle des 100 km est "encore en vigueur ce weekend" et il y aura des "contrôles", a prévenu le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur RTL vendredi. Il a fait par ailleurs appel "à la responsabilité et au civisme" des Français pour cette phase 2 du déconfinement.

Un protocole précis a été mis en place pour assurer une réouverture dans les meilleures conditions sanitaires, détails dans l'article (https://t.co/Pa8hpOq4He).



Protégeons-nous les uns les autres. pic.twitter.com/di3Z0CEaSC — Paris (@Paris) May 29, 2020

Outre les parcs et jardins, les Galeries Lafayette vont rouvrir samedi matin à Paris, avec un nombre de clients limité et des précautions pour que les chalands se croisent le moins possible.

Au total, le Covid-19 a tué 28 714 personnes en France, selon le bilan publié vendredi, alourdi de 52 nouveaux morts par rapport à celui de la veille.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne