Réouverture à Paris du parvis de Notre-Dame

Paris (AFP)

Le parvis de Notre-Dame de Paris, fermé au public depuis l'incendie de la cathédrale il y a plus d'un an, rouvre ce dimanche, ont annoncé le diocèse, la mairie de Paris et l'établissement chargé de la rénovation.

En raison de l'incendie du 15 avril 2019, le parvis et la rue du Parvis "ont subi une pollution au plomb qui a entraîné une fermeture immédiate du site", ont rappelé les trois institutions dans un communiqué.

Mais suite à un "avis favorable" de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France vendredi, le préfet de police de Paris a autorisé la réouverture des deux lieux, ont-ils ajouté, précisant que des prélèvements et un nettoyage régulier seront effectués.

L'archevèque de Paris Michel Aupetit, la maire de Paris Anne Hidalgo et le général Jean-Louis Georgelin, qui préside l'Etablissement public de Notre-Dame, devaient se rendre sur place dimanche après-midi pour marquer cette réouverture, ont-ils précisé à l'AFP.

Le chantier titanesque pour sécuriser Notre-Dame incendiée, suspendu à la mi-mars pour cause de coronavirus, doit reprendre très progressivement, avec toujours l'ambition de redonner vie à la cathédrale d'ici 2024.

