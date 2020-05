Une Indonésienne de 100 ans survit au coronavirus

Publicité Lire la suite

Surabaya (Indonésie) (AFP)

Une Indonésienne de 100 ans a guéri du coronavirus, ce qui en fait la personne la plus âgée à avoir survécu au Covid-19 dans ce pays.

Kamtim (comme beaucoup d'Indonésiens, elle ne porte qu'un seul nom) est rentrée chez elle cette semaine après un mois d'hospitalisation à Surabaya, deuxième plus grosse ville du pays où elle vit.

Le gouverneur de la région d'East Java, Khofifah Indar Parawansa, a espéré, en annonçant la nouvelle, que l'histoire de Kamtim remonterait le moral des personnes âgées, particulièrement à risque face au virus.

"J'espère que sa guérison va motiver les personnes âgées pendant cette pandémie", a-t-il lancé.

Née en 1920, Kamtim avait été emmenée à l'hôpital avec des symptômes laissant penser qu'elle avait le coronavirus, ce qui a ensuite été confirmé.

Siti Aminah, sa bru, attribue sa guérison à "sa discipline et sa persistance".

"Chaque jour, je demandais des nouvelles aux infirmières, et elles me disaient qu'elle était très forte et très disciplinée pour suivre son traitement", a-t-elle raconté à l'AFP.

L'Indonésie a officiellement enregistré plus de 26.000 cas de coronavirus et 1.613 décès. Mais le pays est l'un de ceux qui pratiquent le moins de tests, et les experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus importants.

© 2020 AFP