Australie: un tueur en série parmi les supporters en carton

Remplissez les stades malgré les huis clos avec une effigie de vous en carton: la bonne idée a tourné à la mauvaise farce en Australie, avec un célèbre tueur en série apparaissant dans les tribunes d'un match de rugby à XIII.

La fédération australienne (NRL) voulait marquer le coup lors de sa reprise le week-end dernier, à huis clos, après plusieurs semaines de suspension des matches pour cause de pandémie de Covid-19.

S'inspirant d'une idée déjà appliquée pour les matches de football en Allemagne, elle propose aux fans de payer 22 dollars australiens (13,5 euros) pour faire imprimer une effigie en carton d'eux, grandeur nature, disposée dans les tribunes.

Mais des farceurs ont détourné le dispositif en envoyant des photos... insolites. Par exemple celle de Harold Shipman, surnommé "Dr. Death" (Docteur La Mort), un médecin anglais reconnu coupable en 2000 d'avoir tué 15 de ses patientes.

On a pu voir son portrait dimanche en tribunes du match entre les Penrith Panthers et les Newcastle Knights... alors qu'il s'est suicidé en détention il y a plus de 15 ans.

Plus léger, les téléspectateurs australiens ont aussi pu distinguer dans les tribunes le portrait de Dominic Cummings, le conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson qui s'est retrouvé au coeur d'une polémique pour avoir contourné le confinement obligatoire.

La polémique a poussé la NRL à annoncer une réforme du dispositif. "Nous revoyons le processus de contrôle de +Fans dans les Tribunes+. Le week-end était un essai et les essais sont faits pour régler les problèmes", a déclaré la Ligue dans un communiqué.

