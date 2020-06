Coronavirus: 300.000 dollars d'aide au tennis fauteuil

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Fédération internationale de tennis (ITF) et les quatre tournois du Grand Chelem ont annoncé lundi la mise en place d'une aide financière de "plus de 300.000 dollars (270.000 euros)" en faveur du tennis fauteuil, suite à la pandémie de Covid-19.

Selon les dirigeants du tennis mondial, "88 tournois de tennis fauteuil sous l'égide de l'ITF" auront été reportés ou annulés entre le 12 mars et le 31 juillet, soit les dates actuelles de suspension des circuits gérés par l'ATP, la WTA et l'ITF, comme celui de tennis fauteuil.

L'ATP, la WTA, l'ITF et les quatre tournois du Grand Chelem (Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open) avaient déjà annoncé la mise en place d'un fonds de solidarité de 6 millions de dollars (5,5 M EUR) pour les joueurs professionnels mis en difficultés financières par l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie.

Quelque 800 joueurs et joueuses sont concernés.

