Covid-19 au Brésil : Jair Bolsonaro s'offre un nouveau bain de foule

Le président Jair Bolsonaro à cheval pour rencontrer une foule de fidèles, à proximité du palais présidentiel du Planalto, à Brasilia, le 31 mai 2020. © Ueslei Marcelino, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Au Brésil, de loin le pays d'Amérique latine le plus touché avec plus de 500 000 cas et près de 30 000 décès, l'épidémie de Covid-19 s'accompagne d'une montée des tensions politiques sur la façon d'y faire face.