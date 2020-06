Mort de George Floyd : heurts près de la Maison Blanche, les tensions ne faiblissent pas

Des manifestants qui dénoncent les violences policières et des policiers se sont face à quelques rues de la Maison Blanche à Wahisngton, le 31 mai 2020.

La colère qui a explosé à Minneapolis, dans le Minnesota, après le décès lundi dernier de George Floyd, ne faiblit pas. Les manifestations se propagent dans d'autres villes du pays, notamment à Washington.

Une semaine après la mort de George Floyd, la tension ne faiblit pas. Ni à Minneapolis, ni dans les autres villes des États-Unis, comme à Washington. Dimanche 31 mai, dans la soirée, la police a utilisé du gaz lacrymogène près de la Maison Blanche pour disperser des manifestants n'ayant pas respecté le couvre-feu instauré dans la capitale.

23h à Washington. Censée être l’heure du debut du couvre feu décrété par la maire (ici face à la @WhiteHouse) pic.twitter.com/R4kH0c8dYt — Gregory Philipps (@gregphil) June 1, 2020

Le calme est depuis revenu dans la capitale. Plus tôt dans la journée, une foule s'était massée près du siège de l'exécutif pour dénoncer les violences policières et le racisme, scandant des slogans, allumant des feux et brandissant des pancartes.

Le couvre-feu a été imposé à Washington, Los Angeles et Houston pour empêcher que les manifestations ne débouchent sur de nouvelles violences et de nouveaux pillages. Des milliers de soldats de la Garde nationale ont été déployés dans quinze États et à Washington.

Donald trump à l'abri

Confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat, Donald Trump a fustigé les "anarchistes". Selon le New York Times, le président a été emmené vendredi à l'abri dans un bunker souterrain par le Secret Service – service de protection du président et de personnalités –, lors d'une manifestation similaire devant sa résidence.

Avant cette sixième nuit de protestation, des élus et responsables locaux, tels que Joe Biden, ont exhorté les manifestants à la retenue tout en disant comprendre leur colère.

La police durcit le ton

Mais à Minneapolis, la colère est toujours vive. Pour Matthieu Mabin, envoyé spécial de France 24 dans le Minnesota, il faut souligner "la cohérence des manifestants, la journée, qui descendent dans la rue pour dénoncer les pratiques policières et le racisme". "Cela n'a rien à voir avec la nuit, où des casseurs, des policiers et des manifestants s'affrontent, parfois extrêmement violemment, avec de vastes interpellations", ajoute-t-il.

La police a "durci le ton ces dernières 48 h", précise l'envoyé spécial, "notamment en tirant avec des balles en caoutchouc sur les journalistes pour endiguer cette couverture médiatique qui, selon Donald Trump, aggrave la situation". Son administration qualifie de terroristes les instigateurs des émeutes.

Un camion-citerne force le passage

Toute la soirée, une image tournée à Minneapolis a circulé en boucle sur les réseaux sociaux. Un camion-citerne a tenté, dimanche 31 mai, de forcer le passage au milieu d'un cortège composé de milliers de manifestants. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour arrêter le conducteur du camion sur un des ponts du centre-ville.

#BREAKING: Tanker truck plows into massive group of protesters on I-35 in #Minneapolis pic.twitter.com/nAHXtw9mhG — Bobby Dupree (@bobbydupree) May 31, 2020

"L'image, aussi spectaculaire qu'elle fut, ne résume pas la journée de manifestation à Minneapolis", estime Matthieu Mabin.

Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Le policier impliqué dans la mort de George Floyd Derek Chauvin, a été arrêté vendredi et inculpé d'homicide involontaire. C'est lui que l'on voit dans une vidéo virale maintenir pendant de longues minutes son genou sur le cou du quadragénaire, qui se plaint de ne pouvoir respirer. Il doit comparaître lundi devant un tribunal pour la première fois.

