États-Unis : le rapport d'autopsie officiel de George Floyd conclut à un "homicide"

George Floyd a fait un "arrêt cardiaque et pulmonaire" à cause de son immobilisation par les forces de l'ordre, confirme un rapport d'autopsie officiel publié lundi, qui conclut à un "homicide". Une autre autopsie, commandée par la famille, estime que cet Afro-Américain décédé lundi dernier à Minneapolis a été "asphyxié par pression prolongée".

Deux autopsies de George Floyd ont été publiées lundi 1er juin. L'une, officielle, conclut que cet Afro-Américain de 46 ans est bien mort "par homicide" à cause de la "pression exercée sur son cou" par le genou d'un policier de Minneapolis, et était drogué au fentanyl, un puissant opiacé.

La victime a fait un "arrêt cardiaque et pulmonaire" à cause de son immobilisation par les forces de l'ordre, a détaillé le médecin légiste du comté de Hennepin dans un communiqué. Dans son rapport, il liste "d'autres paramètres importants : artériosclérose et hypertension artérielle ; intoxication au fentanyl ; usage récent d'amphétamines."

Jusque là, le médecin légiste officiel assurait ne pas avoir de "preuves physiques soutenant un diagnostic d'asphyxie traumatique ou d'étranglement". "L'effet combiné de l'arrestation et de l'immobilisation de M. Floyd par la police, ses antécédents médicaux et la présence potentielle de substances psychoactives dans son corps ont probablement contribué à sa mort", avait-il déclaré, dans un rapport préliminaire.

Les résultats définitifs ont été rendus publics juste après que les avocats de la famille eurent présenté les résultats d'une autre autopsie, menée par des experts "indépendants" qu'ils avaient mandatés. Ces médecins "ont conclu que le décès avait résulté d'une asphyxie par pression prolongée", a déclaré l'avocat Ben Crump lors d'une conférence de presse.

Obsèques le 9 juin

George Floyd, que la police soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars, est mort lors de son arrestation à Minneapolis, dans le nord des États-Unis, il y a une semaine. Selon une vidéo du drame, qui a depuis fait le tour du monde, un agent l'a maintenu plaqué au sol, en s'agenouillant sur son cou pendant près de neuf minutes.

Ce policier, Derek Chauvin, 44 ans, a été licencié, arrêté et inculpé "d'homicide involontaire". Mais ses trois collègues présents au moment des faits ne font, à l'heure actuelle l'objet d'aucune poursuite.

Les obsèques de George Floyd auront lieu le 9 juin à Houston, sa ville d'origine où vit toujours sa famille, a annoncé l'avocat de la famille. Le cercueil sera exposé dans la soirée pour un hommage ouvert au public. Plusieurs cérémonies à sa mémoire sont prévues d'ici là. Une première commémoration aura lieu jeudi en début d'après-midi à Minneapolis. Un deuxième hommage est prévu samedi en Caroline du Nord, où il est né. L'ancienne star de la boxe Floyd Mayweather va financer les frais funéraires, a annoncé lundi soir l'un de ses représentants.

