Covid-19 : le Venezuela plombé par la pénurie de pétrole

Reportage au Venezuela où la population connaît depuis deux mois une pénurie de carburant. © France 24

La crise du Covid-19 a conduit à une pénurie d'essence au Venezuela. Le pays dispose de l'une des plus grandes réserves d'hydrocarbures au monde, mais le manque d'investissements et les sanctions américaines ont amené le pays à ne quasiment plus raffiner de pétrole. Reportage.