Mort d'Adama Traoré : un rassemblement interdit à Paris

Une manifestation contre les violences policières et la mort d'Adama Traoré avait eu lieu le 20 juillet 2019, à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise).

Une manifestation en mémoire d'Adama Traoré, un jeune noir décédé lors d'une interpellation en 2016, était prévue devant le tribunal judiciaire de Paris ce mardi. Elle a été interdite par le préfet de Paris.

Un rassemblement organisé au soir du mardi 2 juin, devant le tribunal judiciaire de Paris par le comité de soutien à la famille d'Adama Traoré a été interdit plus tôt dans la journée par la préfecture de police.

Prévue à 19h, la manifestation organisée en mémoire de ce jeune noir mort lors d'une interpellation en juillet 2016 et contre les violences policières, "n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable et pouvant rassembler de nombreuses personnes, n'est pas autorisé [en raison de l'état d'urgence sanitaire qui proscrit tout rassemblement public de plus de dix personnes]", explique la préfecture de police dans un communiqué.

Les autorités estiment également que "la tonalité de l'appel à manifester, relayé par les réseaux sociaux, laisse craindre que des débordements aient lieu sur un site sensible".

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré est décédé dans une caserne de sa ville de Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Sa mort est survenue près de deux heures après son arrestation, au terme d'une course-poursuite avec les gendarmes.

Symbole des violences policières en France

La semaine dernière, une nouvelle expertise judiciaire a écarté la responsabilité des gendarmes.

Assa Traoré, la sœur d'Adama et porte-parole du comité la "Vérité pour Adama" à l'initiative du rassemblement, a dénoncé un "déni de justice" dans cette affaire, devenue, pour ses défenseurs, un symbole des violences policières.

L'appel à ce rassemblement intervient dans le contexte d'une flambée de manifestations aux États-Unis après la mort de Georges Floyd.

Soutien d'un joueur de NBA

Alors que les émeutes s'intensifient aux États-Unis, le joueur français de NBA Vincent Poirier, actuellement pivot des Boston Celtics, a indiqué mardi au journal L'Équipe avoir pris part aux manifestations contre les violences policières.

"À l'époque d'Adama Traoré, je n'avais pas cette reconnaissance, mais maintenant que je l'ai, j'essaie de l'utiliser. Le fait que je joue pour les Celtics a un impact supplémentaire", a-t-il expliqué.

Il a ajouté vouloir user de son statut dans le monde du sport pour attirer l'attention sur ces questions.

