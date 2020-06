Mort de George Floyd : Donald Trump menace d'envoyer l'armée pour "dominer" les rues

Le président américain a affirmé lundi que si les gouverneurs et les maires ne prenaient pas les mesures nécessaires pour contrôler les manifestations réclamant justice pour l'Afro-Américain George Floyd, alors il enverrait l'armée. Il s'est ensuite rendu dans une église juste en face de la Maison Blanche après avoir fait évacuer les protestataires qui lui bloquaient la route.

Le camp républicain réclamait depuis plusieurs jours que le président s'adresse à la nation, après une semaine de manifestations et d'émeutes contre les violences policières et le racisme aux États-Unis. Lundi 1er juin, Donald Trump s'est exécuté. Et c'est un discours très ferme qu'il a livré depuis la Maison Blanche.

Qualifiant d'"actes de terreur" les attaques contre la police lors de la fronde réclamant justice pour George Floyd, un Afro-Américain asphyxié lundi dernier sous le genou d'un policier de Minneapolis, le chef de l'État a menacé de déployer l'armée pour "dominer" les rues.

"Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence massive des forces de l'ordre jusqu'à ce que les violences soient endiguées", a-t-il ordonné. "Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j'enverrai l'armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux", a déclaré Donald Trump. Il a par ailleurs annoncé qu'il déployait des milliers de soldats à Washington.

Prenant tout le monde de court, le président s'est ensuite rendu, à pied, dans une église située juste en face de la Maison Blanche. Un choix symbolique, puisque la veille, la "Saint John's Church", parfois surnommée "l'église des présidents", avait été ciblée dimanche soir par un incendie, finalement sans dégât important. Lundi, dans un geste d'ouverture, les membres de la paroisse distribuaient "de l'eau et des prières gratuites" aux manifestants.

Quelques minutes avant le début du couvre-feu prévu à 19 h à Washington, et alors que Donald Trump continuait son discours télévisé, les manifestants, jusqu'ici pacifiques, qui se trouvaient sur les lieux, ont été évacués à coup de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Objectif : libérer le passage à Donald Trump et son équipe. Sous les flashs des photographes, une Bible à la main, le président a alors prononcé quelques mots. "Nous avons un grand pays", a-t-il notamment dit.

La manœuvre a révolté bon nombre de commentateurs démocrates à Washington. Ils ont dénoncé une "opération de communication" qui non seulement met en danger la sécurité publique immédiate mais jette de l'huile sur le feu, alors que la tension est déjà à son maximum à travers le pays.

Des dizaines de villes ont instauré des couvre-feux, du jamais vu depuis l'assassinat de Martin Luther King Jr. en 1968. La Garde nationale a été déployée dans 23 États et à Washington.

