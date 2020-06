"Vous avez la parole" revient jeudi avec un duel Bruno Le Maire/Yannick Jadot

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'émission "Vous avez la parole" revient jeudi soir sur France 2, pour un numéro consacré à "la France qui repart", et qui marquera le retour des grands débats avec un duel entre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et l'eurodéputé EELV Yannick Jadot.

"Il s'agit d'une soirée pour répondre aux inquiétudes des Français, parler de l'impact de cette crise sur notre vie quotidienne et voir quelles sont les clés pour la relance et les solutions", a déclaré à l'AFP Alix Bouilhaguet, rédactrice en chef de l'émission présentée par le duo Léa Salamé/Thomas Sotto.

La soirée commencera par une séquence à tonalité économique, autour de Bruno Le Maire, avec le PDG du géant hôtelier Accor Sébastien Bazin, le chef Philippe Etchebest, la philosophe Julia de Funès, ainsi qu'un entretien en duplex avec la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

Le coeur de l'émission sera consacré à un débat entre MM. Lemaire et Jadot, autour de la transition écologique et des appels à "verdir" la relance.

"C'est le retour à notre savoir-faire d'émission politique, le duel politique, alors que la crise avait mis les débats sous l'éteignoir et qu'on entendait ces derniers mois les personnalités en silo, sans possibilité de dialogue franc et direct", assure la rédactrice en chef.

L'émission se terminera par un temps consacré "aux populismes" et au "rapport à la vérité", avec l'avocat et écrivain François Sureau.

Ce format, qui marque le retour en force du "duel" d'invités à la manière de l'ex-"Emission politique", s'inscrit dans la stratégie de "Vous avez la parole" depuis son lancement à la rentrée 2019, consistant à adapter sa formule en fonction de l'actualité, tantôt autour d'un large panel d'invités, ou bien d'un grand ténor, ou encore d'un groupe de ministres…

"On a testé pas mal de formules cette année et la vérité pour la fin de cette saison et pour l'année prochaine, c'est qu'il faut rester totatelement libres", et continuer à adapter le format en fonction des sujets, explique Mme Bouilhaguet.

L'une des constantes reste la place faite à la société civile et aux Français, à laquelle le nom de l'émission (qui a remplacé l'an dernier "L'Emission politique") fait allusion.

Côté pratique, "VALP", qui retrouvera son studio habituel (après une édition spéciale fin mars depuis le plateau du JT de France 2), appliquera des consignes sanitaires strictes : absence de public, pas plus de quatre intervenants à la fois en plateau, distance physique, masques en coulisses, et même des horaires d'arrivée différents pour les invités, afin d'éviter qu'ils ne se croisent.

