Portugal: le foot reprend après 3 mois d'arrêt

Publicité Lire la suite

Lisbonne (Portugal) (AFP)

Après l'Allemagne le 16 mai, le Portugal est devenu mercredi le deuxième championnat de football majeur à reprendre en Europe, à l'issue de trois mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

Une frappe superbe, pleine lucarne, de 30 mètres. Le premier but post-confinement s'est fait attendre, mais il en valait la peine. Inscrit par Lucas Fernandes à la 49e, il a permis à Portimonense de s'imposer 1-0 face à Gil Vicente, lors du premier match de la 25e journée, disputé à huis clos comme toutes les rencontres.

Avant-dernier du classement, Portimonense revient provisoirement à trois points de Paços Ferreira (16e) dans la course au maintien.

Dans la soirée, le leader Porto se déplace à Falamicao (7e), avec le soutien de son principal groupe de supporteurs qui a décidé de faire le voyage pour encourager son équipe aux abords du stade, malgré les règles de distanciation sociale en vigueur.

Le retour du championnat va permettre à Porto et à son dauphin le Benfica de relancer leur course à deux, alors qu'un seul point les sépare et que Braga, troisième, suit à 14 longueurs de la tête du classement.

© 2020 AFP