Syrie : raids russes sur le nord-ouest du pays, la trêve du 6 mars menacée

La trêve "russo-turque", en vigueur depuis le 6 mars dans le nord-ouest de la Syrie, a connu un sérieux accroc, dans la nuit de mardi à mercredi, avec les premiers raids aériens attribués à la Russie et menés dans une zone à la lisière des provinces de Hama, Idleb et Lattaquié.

En vigueur depuis le 6 mars dans le nord-ouest de la Syrie, la trêve qui avait permis l'arrêt d'une offensive des forces du président Bachar al-Assad contre la région d'Idleb, ultime grand bastion jihadiste et rebelle du pays, est-elle encore viable ?

Après une pause de trois mois, plusieurs raids aériens, les premiers depuis la trêve négociée par la Russie, alliée de Damas, et la Turquie, pays frontalier qui soutient des groupes rebelles, ont été menés, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le nord-ouest du pays. Ces frappes ont été attribuées à la Russie, l'allié du régime du président Bachar al-Assad.

Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, a indiqué à l’AFP que "des raids russes ont ciblé mardi avant minuit et mercredi à l'aube" une zone à la lisière des provinces de Hama, Idleb et Lattaquié.

Selon lui, les raids russes visent à "éloigner les combattants de l'autoroute M4, ainsi que de certains villages de la région de Sahl al-Ghab, où les forces du régime sont déployées aux côtés des forces russes".

L'accord de trêve russo-turc prévoit des patrouilles conjointes le long de cette autoroute stratégique, véritable axe stratégique séparant les territoires insurgés des régions tenues par le régime, et qui traverse la région d'Idleb pour relier Alep (nord) à Lattaquié (ouest).

Une province qui échappe toujours au contrôle de Damas

La province d’Idleb qui échappe au contrôle du régime syrien est principalement contrôlée par des jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). Deux autres factions jihadistes, le groupuscule Houras al-Din et du Parti islamique du Turkestan, y sont également présentes.

S’il s’agit bien des premiers raids aériens depuis le 6 mars, les combats au sol avaient déjà repris au cours du mois de mai à Idleb, où des affrontements sporadiques et des tirs d'artillerie ont régulièrement eu lieu malgré le cessez-le-feu. Le 10 mai, 35 combattants des forces du régime ou de milices alliées et 13 jihadistes, surtout du groupuscule Houras al-Din, avaient perdu la vie dans le nord-ouest de la province de Hama, voisine d'Idleb, dans des combats.

Le président Bachar al-Assad, soutenu par la force de frappe aérienne de son allié russe, est déterminé à reprendre le contrôle de la totalité de la province d'Idleb.

Depuis décembre, l’offensive lancée contre elle a permis à ses troupes de grignoter de vastes pans dans l'enclave rebelle et jihadiste. Et ce, jusqu'à prendre le contrôle de la moitié du territoire, avec la prise des villes de Maaret al-Noomane et de Saraqeb, qui échappaient au pouvoir central depuis 2012, mais aussi de zones importantes dans les provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié. Les forces syriennes se sont notamment emparées de l'autoroute M5, qui relie Alep à Damas, après avoir capturé le dernier bastion rebelle situé sur la route, dans la banlieue ouest d'Alep.

Une offensive qui a fait depuis décembre quelque 500 morts parmi les civils d'après l'OSDH, et environ 1 million de déplacés selon l'ONU, dont 120 000 ont profité du cessez-le-feu pour retourner chez eux.

Un précédent accord conclu entre Ankara et Moscou en septembre 2018 prévoyant l'instauration d'une zone "démilitarisée", pour éviter une nouvelle offensive de Damas dans la province, est resté lettre morte.

Avec AFP

